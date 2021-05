Pd: confronto in segreteria su giustizia,presto proposta dem

ROMA, 11 MAG - Confronto stamattina nella segreteria Pd sulla riforma della giustizia in vista di una proposta dem, annunciata ieri dal segretario Enrico Letta, sia sul processo penale sia sul civile. La responsabile Giustizia Anna Rossomando, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, ha aperto l'esame evidenziando come nella giustizia italiana il problema principale sono i tempi con ricadute, oltre che sul rispetto della dignità delle persone, anche sulla competitività del paese e danni su imprese e aziende. Proprio come ieri il ministro Cartabia, anche il Pd è convinto che la riforma della giustizia è centrale per ottenere i fondi del Recovery oltre che per il rilancio del paese. Come riformare sia il processo penale sia il civile è stato al centro del dibattito tra i membri della segreteria con l'obiettivo nei prossimi giorni di mettere a punto la proposta dem. (ANSA).