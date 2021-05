Covid: Salvini, coprifuoco 22 non ha senso, è immorale

ROMA, 11 MAG - "Chiudere gli italiani alle 22 in casa mentre a Lampedusa sbarcano migranti a centinaia non ha senso ed è immorale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi ai ritardi nella eliminazione del coprifuoco. "Se la scienza è scienza, vale sia quando chiudi sia quando riapri. Davanti a questi dati che abbiamo perchè continuare a impedire agli italiani di tornare a lavorare con buon senso ed in sicurezza? Tornare al lavoro anche nei ristoranti al chiuso è un sacrosanto diritto", conclude. (ANSA).