Maturità: il 14 maggio incontro su protocollo sicurezza

ROMA, 11 MAG - I sindacati del comparto scuola sono stati convocati dal ministero dell'Istruzione per il 14 maggio, venerdì, alle ore 11 per condividere il testo del protocollo d'intesa per svolgere in sicurezza gli esami in vista delle prove che attendono i ragazzi che hanno concluso la terza media e i 500 mila alle prese con prove di maturità; questi ultimi si svolgeranno dal 16 giugno. Il 13 maggio è invece convocato un tavolo che riguarda la fascia 0-6 anni. (ANSA).