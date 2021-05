ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna verso giallo, netto calo casi

CAGLIARI, 10 MAG - Calano i contagi in Sardegna dove si ritorna ai livelli di fine febbraio 2021: 31 casi in 24 ore con oltre 4.400 tamponi effettuati per un tasso di positività che crolla allo 0,7%. Soltanto due i decessi registrati dall'unità di crisi regionale, mentre prosegue la lenta discesa dei ricoverati: -7 nei reparti di medicina anche se sale di uno il numero dei pazienti nelle terapie intensive, in tutto 41. Dopo tre settimane in zona rossa e all'inizio della seconda in zona arancione l'Isola vede avvicinarsi sempre più la fascia gialla e, se i numeri continuano ad essere questi, potrebbe già iniziare il conto alla rovescia per tornare al colore bianco. Le restrizioni però pesano ancora: a Sassari un gruppo di attivisti sfida il coprifuoco con una manifestazione protrattasi sin dopo le 22, mentre anche nell'Isola i centri commerciali si preparano ad abbassare le saracinesche per la protesta nazionale dei centri commerciali, tenuti chiusi nei weekend, fissata per domani mattina alle 11 in contemporanea in tutta Italia. Nel frattempo la Regione, dopo la frenata di domenica, preme nuovamente sull'acceleratore nella campagna vaccinale: mercoledì 12 apre il nuovo hub a San Gavino, allestito nella struttura polivalente del Comune: dieci postazioni per un potenziale, a pieno regime, di circa mille somministrazioni al giorno. Venerdì 14 maggio parte la vaccinazione di massa programmata a La Maddalena nell'ambito del progetto in atto su tutto il territorio nazionale per rendere le isole minori d'Italia Covid free in vista della stagione turistica. Ma soprattutto l'Ats apre all'adesione di tutti gli over 50 sardi, che potranno iscriversi al portale - stavolta delle poste - per poter accedere alla somministrazione. Da questa settimana, compatibilmente con la disponibilità delle scorte, le prenotazioni del vaccino saranno disponibili sul sistema della Poste per tutte le categorie attualmente coinvolte, come previsto dal piano nazionale. (ANSA).