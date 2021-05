Covid:Renzi,serve commissione inchiesta su ciò che non torna

ROMA, 10 MAG - "C'è uno strano silenzio sulle tante cose che non tornano nella vicenda mascherine, ventilatori, banchi a rotelle. Vogliamo vedere chiaro su come sono stati spesi i soldi. Anche per questo lanciamo una raccolta firme perché il Senato approvi la commissione di inchiesta che chiediamo ormai da quattordici mesi. Sono i soldi degli italiani, facciamo chiarezza?". Così Matteo Renzi nell'enews. (ANSA).