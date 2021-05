Recovery: Letta, Italia si impegni su proposta Dombrovskis

ROMA, 10 MAG - "Stamattina il vicecommissario europeo Dombrovskis ha detto che il Pnrr diventerà permanente se sarà utilizzato bene. Questo ci carica di una responsabilità enorme: l'Italia ha un quarto di questi soldi e, con la Spagna siamo alla metà: noi vogliamo che il Next generation Eu diventi permanente, ma per farlo dobbiamo convincere i partner che questi soldi li spendiamo bene. Io dico a Draghi: noi ti sosteniamo e sosteniamo il tuo governo anche perché tu sei il presidente del Consiglio in grado di trasferire a Bruxelles questo nostro intento". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. (ANSA).