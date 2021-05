Una squadra barese vince il primo campionato di Debate

MILANO, 10 MAG - I Leoncini dell'istituto superiore Sette di Sant'Eramo al Colle, in provincia di Bari, sono i vincitori del primo Campionato Italiano Giovanile di Debate a cui hanno partecipato 76 squadre di 16 regioni. Nella finale - che si è svolta il 9 maggio, giornata dell'Europa - hanno battuto 4 a 1 Confuto Ergo Sum, dell'istituto Alfano di Termoli, in provincia di Campobasso. Organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia e il patrocinio di Commissione Europea e Parlamento Europeo, il campionato ha anche laureato il miglior debater, premio andato fra i 380 partecipanti a Yanis Zebala della squadra (che non è arrivata in finale) Campus Da Vinci di Umbertide, in provincia di Perugia. Alle 4 squadre che hanno partecipato alla giornata conclusiva del Campionato e ai 10 Best Debater arriverà come premio un invito, non appena sarà possibile, a Bruxelles per una visita guidata a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, e a Strasburgo ad assistere a una seduta plenaria del Parlamento europeo. Le riprese integrali delle semifinali e della finale sono disponibili sui portali dei media partner ansa.it e raiscuola.rai.it e, naturalmente, sul sito ufficiale del Campionato campionatoitalianodebate.it. Ad assistere in diretta e commentarle con Filippo Solibello ed Elio, dopo la diffusione di un videomessaggio del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, fra gli altri il vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo, Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia e Federica Megalizzi, vicepresidente della Fondazione Antonio Megalizzi, mentre il commento tecnico delle gare è stato affidato agli organizzatori: Manuele De Conti, presidente della Società Nazionale Debate Italia e Marco Costigliolo, responsabile organizzativo del Campionato. Soddisfatto De Conti, che pensa già alla prossima edizione in programma da ottobre. "Siamo molto soddisfatti - ha aggiunto il vicepresidente di Coop Lombardia - di aver sostenuto questo progetto rivolto ai giovani. Il Debate è destinato ad avere un successo sempre maggiore". (ANSA).