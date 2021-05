Migranti: Salvini,a Draghi porteremo modelli altri paesi

ROMA, 10 MAG - "2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. Ne parleremo con Draghi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un incontro con i giornalisti fuori dalla sede di Regione Lombardia. "Noi a Draghi porteremo i modelli degli altri paesi europei - ha aggiunto -. Siccome giustamente si parla di un governo europeista e di quello che ci chiede l'Europa, chiederemo che l'Italia si comporti come si comporta la Spagna, la Grecia e la Francia. In nessun altro Paese ci sono i numeri, le dimensioni e i problemi che abbiamo in Italia" ha aggiunto. (ANSA).