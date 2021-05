La Triennale rende omaggio a Magistretti, 'architetto milanese'

MILANO, 10 MAG - La Triennale di Milano rende omaggio a Vico Magistretti, architetto e designer, con una mostra che ripercorre per la prima volta il suo percorso progettuale a 360 gradi, dal titolo 'Vico Magistretti - Architetto milanese'. Realizzata in collaborazione con la Fondazione Vico Magistretti la mostra, visitabile dall'11 maggio al 12 settembre 2021, doveva essere inaugurata nel 2020 in occasione dei cento anni dalla nascita del maestro, ma la pandemia ha fatto slittare tutto. Magistretti, legatissimo a Milano ma anche figura internazionale che ha portato la genialità italiana nel mondo, ha rivoluzionato l'architettura e il design mettendo al centro del suo lavoro la semplicità. In mostra è esposto il suo prezioso patrimonio di disegni, schizzi, ci sono poi anche modelli, fotografie, prototipi e pezzi originali conservati nell'archivio dell'architetto milanese, insieme a materiali provenienti dagli archivi di aziende, istituzioni, privati. "La sua è una figura unica che ha saputo unire una personalità altissima con una grande capacità di innovazione, mantenendo una eleganza indiscutibile - ha commentato Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, luogo dove Magistretti ha mosso i suoi primi passi - Ha prodotto oggetti che sono fuori dal tempo e la storiografia dell'architettura italiana non ha valorizzato abbastanza il suo contributo". (ANSA).