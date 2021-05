Avvocato rapinato e accoltellato alla mano vicino Tribunale

ROMA, 10 MAG - Rapina stamattina in un parcheggio nei pressi del tribunale penale di Roma a piazzale Clodio. Vittima un avvocato che intorno alle 9.30 aveva appena parcheggiato quando un uomo l'ha ferito con una coltellata alla mano e rapinato del Rolex. A notare il ladro una pattuglia in transito dei carabinieri della stazione Medaglie d'Oro che e' stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, come anche il complice che lo aspettava in macchina. I due sono stati portati in caserma e posizione al vaglio. L'avvocato sarebbe rimasto lievemente ferito alla mano. (ANSA).