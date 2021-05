Napoli: controlli cc, dispersi 250 giovani assembrati

NAPOLI, 09 MAG - Diversi interventi per il rispetto delle norme contro il Covid sono stati effettuati ieri sera e nella notte dai carabinieri nelle aree della movida del centro antico di Napoli dove centinaia di ragazzi sono stati dispersi nelle piazze più affollate; 52 le sanzioni elevate. Nel centrale Largo San Giovanni Maggiore, nei pressi dell'Università L'Orientale, i carabinieri hanno allontanato e disperso circa 500 ragazzi. Intorno all'una erano 250 quelli che si erano assembrati in Largo Banchi Nuovi. E' qui che - come per Largo San Giovanni Maggiore - si è proceduto, si sottolinea al Comando provinciale, "con equilibrio e fermezza" per evitare criticità di ordine pubblico. Molti dei giovani avevano affollato le piazze dalle prime ore della sera e già in stato di ebbrezza alcolica. Uno di questi, complice lo stato di alterazione, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Complessivamente, come detto, sono state elevate 52 sanzioni covid e diffidati 2 bar in Largo San Giovanni Maggiore. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).