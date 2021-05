Festa dell'Europa, a Bologna una bandiera lunga 50 metri

BOLOGNA, 08 MAG - Una bandiera europea, lunga oltre 50 metri, stesa sulla facciata della Biblioteca Sala Borsa di Bologna per celebrare la festa dell'Europa in calendario domani. L'iniziativa, ideata dall'associazione EuropaNow! e patrocinata dal Comune, intende rilanciare il progetto di una comunità più unita e solidale. Il drappo è stato realizzato cucendo insieme circa 150 bandiere europee ed è stato esposto oggi giorno in cui, nel 1945, terminò la Seconda Guerra Mondiale. "Le città e i cittadini - ha affermato il sindaco Virginio Merola - devono essere il motore dell'Europa. E' importante, oggi, aprire un dibattito pubblico sul futuro, la direzione è l'unità europea". "In un anno particolare - ha aggiunto la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein - per ripartire dopo la pandemia, con il Recovery fund l'Europa ha messo in campo strumenti senza precedenti. Fondi per ripartire in un modo diverso, puntando sulla transizione ecologica, sulla lotta alle diseguaglianze, sull'inclusione sociale sulla trasformazione digitale. Abbiamo la responsabilità di tradurli in opportunità concrete per i cittadini e le comunità". (ANSA).