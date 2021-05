Covid:Zingaretti,ho fatto vaccino,orgoglioso lavoro comunità

ROMA, 08 MAG - "Ho appena fatto il vaccino. Grazie a tutte e tutti! Possiamo davvero essere orgogliosi del lavoro di una comunità straordinaria della nostra Regione #LazioSiVaccina". Così su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Zingaretti ha ricevuto stamani la prima dose del vaccino Astrazeneca presso l'hub vaccinale della stazione Termini a Roma. Era stato lui stesso, qualche giorno fa ad annunciare che oggi si sarebbe vaccinato con quel vaccino. "Mi vaccinerò con Astrazeneca perché sono nato nel 1965. E' un segnale di speranza", aveva detto. L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato aveva spiegato che il presidente della Regione si è prenotato online dopo l'apertura delle prenotazioni per la sua fascia d'età. "Il presidente si è prenotato per Astrazeneca come Draghi e la Merkel - aveva sottolineato D'Amato - . Non esistono vaccini di serie A e B. I vaccini sono sicuri e abbiamo visto come hanno contribuito al tasso di letalità nel Regno Unito. Il problema non è il vaccino, ma il virus". (ANSA).