Croce Rossa: al via 'bike tour' da Venezia a Cortina

VENEZIA, 08 MAG - Un bike tour attraverso le bellezze del Veneto che parte da Venezia per raggiungere le Dolomiti, i due patrimoni Unesco simbolo del Veneto, ha preso il via oggi dalla Questura lagunare a un'iniziativa per celebrare la Giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che coniuga sport e solidarietà. A salutare i partecipanti oggi il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, il presidente regionale della Croce Rossa, Francesco Bosa, e la presidente del Comitato di Venezia, Francesca Battan, assieme all'assessore comunale Simone Venturini. "Un evento utile - ha detto Venturini - non solo per rimarcare questo importante anniversario, ma anche per ringraziare i volontari che, non solo durante questo anno difficile ma anche dopo l'Acqua Granda, hanno affiancato la città in moltissime attività sia di natura sanitaria, sia di natura sociale. Questi volontari hanno veramente fatto moltissimo per la città, un ringraziamento è doveroso e lo rimarchiamo con questa bicicletta che unisce le varie città del Veneto". I volontari-ciclisti pedaleranno oggi e domani, portando con sé i sette principi su cui si basa la Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. (ANSA).