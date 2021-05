Amici, Ermal Meta e The Kolors ospiti della semifinale

ROMA, 07 MAG - Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo, 'Uno', e i The Kolors con 'Cabriolet', saranno gli ospiti musicali della semifinale di Amici, la scuola del talento di Maria De Filippi, in onda sabato 8 maggio in prima serata su Canale 5. Sette i talent rimasti in gioco per la vittoria finale: per il canto Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi; per il ballo Giulia, Alessandro e Serena. In studio in qualità di giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. (ANSA).