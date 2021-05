Vaccini: domani in Vaticano dosi per altri 300 senzatetto

CITTA DEL VATICANO, 07 MAG - Domani saranno vaccinati in Vaticano, nell'Aula Paolo VI, altri 300 senza fissa dimora. Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, spiega a Vatican News che da due settimane nell'ambulatorio "Madre della misericordia", collocato sotto il Colonnato di San Pietro, si siano raccolte le adesioni di chi voleva vaccinarsi. Si tratta di persone che solitamente non sono assistite dalle organizzazioni che operano sul territorio, come invece era accaduto nelle scorse settimane per i circa 1400 poveri vaccinati in Vaticano. Intanto, l'Elemosineria Apostolica fa sapere che l'iniziativa del "vaccino sospeso" ha raccolto un consenso che va al di là di ogni previsione. L'India, Paese colpito duramente dalla seconda ondata della pandemia e alla quale Papa Francesco ha rivolto un messaggio di vicinanza, ha ricevuto 200mila dollari da impiegare nella lotta contro il Covid. Alla Siria, altro Paese segnato da un conflitto senza fine e anche dal coronavirus, sono arrivati 350mila euro. I contributi - spiegano dall'Elemosineria - vengono affidati alle Nunziature che poi li ripartiscono a seconda delle necessità. (ANSA).