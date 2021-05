Verso accordo 'Patto per la scuola' tra sindacati e governo

ROMA, 07 MAG - Si va verso la chiusura dell'accordo tra sindacati della scuola e ministero dell'Istruzione, il 'Patto per la scuola al centro del Paese', che deve tuttavia ancora avere l'ok di Palazzo Chigi. Il documento - da quanto apprende l'ANSA - prevede nuove procedure di reclutamento per assicurare la presenza dei docenti al primo settembre di ogni anno in classe, vuole garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, assicurare la continuità didattica tramite una programmazione pluriennale degli organici e dei contratti a tempo determinato, combattere gli abbandoni e la dispersione scolastica e molto altro. Saranno poi i tavoli tecnici a occuparsi dei singoli temi dell'accordo. (ANSA).