A Tolo Tolo di Checco Zalone il David dello Spettatore

ROMA, 07 MAG - Tolo Tolo, scritto diretto e interpretato da Luca Medici, si aggiudica il David dello Spettatore della 66/aedizione dei Premi David di Donatello. Lo comunica Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato l'11 maggio nell'ambito della 66/a edizione dei Premi David di Donatello, l'evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1 e sarà condotto da Carlo Conti. Il riconoscimento, introdotto nel 2019, è un premio che intende manifestare l'attenzione e il ringraziamento dell'Accademia ai film e agli autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale dell'intera filiera cinematografica. Tolo Tolo ha collezionato il maggior numero di spettatori fra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021: sulla base dei dati forniti da Cinetel e calcolati entro la fine di febbraio 2021, Tolo Tolo ha totalizzato 6.674.622 spettatori. Fra i riconoscimenti già annunciati della 66/a edizione dei Premi David di Donatello il Premio alla Carriera a Sandra Milo e i David Speciali assegnati a Diego Abatantuono e Monica Bellucci. Ad Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi il David di Donatello per il Miglior cortometraggio. Ai tre professionisti sanitari, Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu le targhe David 2021 - Riconoscimento d'Onore. (ANSA).