Ex Ilva:protesta davanti sede Regione Puglia,bloccata strada

TARANTO, 07 MAG - Alcune decine di lavoratori dell'Ilva in amministrazione straordinaria stanno bloccando la strada sotto la sede della presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare di Bari, nell'ambito di un presidio organizzato dall' Usb per sollecitare l'avvio dei corsi di formazione e lavori di pubblica utilità che consentano da un lato la riqualificazione degli operai e dall'altro l'integrazione economica alla cassa integrazione straordinaria. "Siamo stanchi - dicono i lavoratori - ci avete tolto tutto e ci avete solo illuso con le promesse". Secondo l'Unione sindacale di base, i corsi di formazione sono "preziosi strumenti da sfruttare assolutamente per dare a questa fetta di lavoratori un'opportunità dal punto di vista professionale, ma anche sociale. Del resto stiamo chiedendo di fare a Taranto quel che a Genova, dove i lavoratori operano a servizio dei comuni di residenza, si fa già da molti anni. Questo dovrebbe quindi essere garantito anche qui in Puglia". Finora gli unici corsi di formazione legati alle bonifiche sono quelli di Fondimprese. (ANSA).