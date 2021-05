Libia: Musumeci, assurdo che pescatori rischino la vita

PALERMO, 07 MAG - "È assurdo che i pescatori siciliani debbano correre il rischio, persino, di perdere la vita andando nel Mare Mediterraneo per portare un pezzo di pane a casa. È assurdo che il governo italiano non abbia ancora avvertito la necessità di chiudere questa partita con il governo libico, una partita aperta da oltre cinquant'anni. È assurdo che si debba continuare a penalizzare un'economia, nel Sud Italia, sul banco di interessi molto più grandi, spesso inconfessabili". Lo ribadisce il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in merito all'ennesimo attacco, nelle acque libiche, a tre motopescherecci della marineria dell'Isola. (ANSA).