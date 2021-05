Covid: Maldive impongono nuove restrizioni

ROMA, 06 MAG - Le autorità delle Maldive hanno ordinato da oggi un irrigidimento delle misure anti Covid, inserendo anche un coprifuoco notturno. Come riferisce il sito di notizie Avas.ma, oltre alla chiusura delle scuole, chiuderanno anche gli uffici governativi, che forniranno servizi online. I parchi, i campi sportivi, e le piscine nell'area di Greater Male saranno chiusi. Introdotte anche restrizioni agli spostamenti tra le isole dell'arcipelago. Negozi, caffè, e ristoranti nella capitale dovranno chiudere entro le 21:00. Allo stesso tempo, non ci sono restrizioni per i turisti diretti a resort delle sole private che mostreranno di avere eseguito il test Covid 19 con risultato negativo. L'ordine arriva in seguito ad un aumento del numero di casi di Covid 19 nel paese. Solo nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati oltre 700. Fino ad oggi, secondo i dati della John Hopkins University, l'arcipelago delle Maldive (392 mila abitanti), ha registrato 32.665 casi di Covid 19 e 74 decessi. (ANSA).