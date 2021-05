Pd: Letta scherza, premier e segretario Pd lavori precari

ROMA, 06 MAG - "Sono consapevole che ci sono due lavori precari: uno è il segretario del Pd e uno il presidente del consiglio, io li ho fatti tutti e due, sono preparato e non ho problemi a sapere che questo atteggiamento deve accompagnarci in questo impegno". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo all'evento streaming 'La filiera edilizia unita per il Superbonus', aggioungendo che ciò vale "in particolare per la segreteria del Pd". (ANSA).