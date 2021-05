Salvini, ministri Lega porteranno a Cdm richiesta riaprire

TERNI, 06 MAG - "Il Consiglio dei ministri sarà la settimana prossima e i ministri della Lega porteranno la richiesta di riaprire. Ripartire, lavorare di giorno, di sera, al chiuso e all'aperto": lo ha annunciato a Terni Matteo Salvini. "Abbiamo visto il modello Madrid, dove per altro hanno votato, quindi si può farlo anche in questa situazione. Ha stravinto la governatrice di centrodestra e popolare che dal giugno dell'anno scorso ha tenuto aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, negozi, fino alle 11 della sera e non c'è stata l'invasione delle cavallette e la strage degli innocenti" ha aggiunto il leader della Lega. (ANSA).