Vaccini: Conte, cure per tutti, brevetti liberi

ROMA, 06 MAG - "L'accesso a cure e vaccini per tutti non è negoziabile. La Salute deve essere un diritto universale, non un lusso per pochi. In questo crede l'Italia da sempre, questa è la profonda convinzione del M5s. Facciamo sentire la nostra voce in tutte le sedi". Così Giuseppe Conte in un tweet dove rilancia l'hashtag #brevettiliberi (ANSA).