Superbonus: Conte, M5s si farà garante proroga a 2023

ROMA, 06 MAG - Sulla proroga del Superbonus "Draghi e Franco hanno già dimostrato ampia disponibilità: ora però bisogna tradurre l'impegno per iscritto. Gli operatori hanno bisogno di certezze per lavorare. Serve una proroga almeno per il 2023, coperture adeguate con fondi aggiuntivi, perché non bastano le somme non utilizzate. Gli operatori devono avere la certezza delle coperture". Così Giuseppe Conte, intervenuto ad un'iniziativa della filiera edilizia sul Superbonus, che aggiunge: "il M5S si farà garante della sua applicazione ed estensione al 2023" . (ANSA).