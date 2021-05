Covid: zero decessi e appena 46 nuovi casi in Alto Adige

BOLZANO, 06 MAG - Giornata positiva per quanto riguarda la pandemia covid in Alto Adige con nessun decesso e appena 46 nuovi casi. Sono risultati positivi 30 su 711 tamponi pcr e 16 su 5288 test antigenici. Finora sono stati effettuati 106.396 test nasali, di cui 229 positivi e 356497 tamponcini nelle scuole, dei quali 338 sono risultati positivi e 169 confermati con pcr. Gli altoatesini in quarantena sono 2.296. (ANSA).