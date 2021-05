Incidenti lavoro:Meloni,sì a raccolta fondi figlio Luana

ROMA, 06 MAG - "Come Fratelli d'Italia aderiamo volentieri alla raccolta fondi lanciata dal Comune di Montemurlo per aiutare il figlio di Luana, mamma 22enne scomparsa in seguito a un incidente sul lavoro". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo gli estremi per la raccolta fondi: "Se altri volessero dare una mano a questo bambino ecco i riferimenti per la donazione: Iban IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 Banca Intesa San Paolo-Filiale di Montemurlo via Scarpettini. Causale: "Donazione per Luana". (ANSA).