Debate di parlamentari europei su matrimoni tra stesso sesso

MILANO, 06 MAG - Dopo 6 mesi e ben 269 dibattiti che hanno coinvolto più di 300 giovani di tutta Italia si avvia alla finale la prima edizione del Campionato Italiano Giovanile di Debate - organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia, il patrocinio di Commissione europea e Parlamento europeo e la media partnership di ANSA, Rai Cultura e Rai Scuola. Venerdì 7 maggio si terranno i quarti di finale e domenica 9 le quattro squadre vincitrici si scontreranno nelle semifinali e nella finale che assegnerà il titolo di prima squadra Campione d'Italia e di Best Debater 2021. Ma questo weekend all'insegna del debate e dell'Europa si aprirà con un evento eccezionale: per la prima volta in Italia 4 membri di un Parlamento - in questo caso quello europeo - si sfideranno in un dibattito pubblico secondo le regole del debate. A ospitare questo evento sarà proprio Caterpillar AM, il programma di Rai Radio2 in onda dalle 6:00 alle 7:30, visibile anche in video streaming su Rai Play e disponibile in podcast. Il tema sarà uno dei più controversi del momento - L'Unione Europea dovrebbe spingere gli Stati membri a consentire i matrimoni fra coppie dello stesso sesso - e la squadra Pro sarà composta da Brando Benifei (PD - Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici) e Eleonora Evi (Verdi - Alleanza Libera Europea), mentre ad opporsi saranno Carlo Fidanza (FdI - Conservatori e Riformisti Europei) e Simona Baldassarre (Lega - Identità e Democrazia). I concorrenti avranno un minuto di tempo ciascuno per esporre le proprie argomentazioni e rispondere a quelle degli avversari. A introdurre e commentare la mozione sarà il responsabile dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milano Maurizio Molinari mentre il verdetto sarà affidato ai commenti degli ascoltatori raccolti e sintetizzati dai conduttori Filippo Solibello e Marco Ardemagni. (ANSA).