Roma: Calenda, Zingaretti e Bertolaso, che paradosso...

ROMA, 06 MAG - "La situazione candidature a Roma è sempre più paradossale. Guido Bertolaso e Nicola Zingaretti che hanno categoricamente smentito la loro disponibilità vengono dati dai giornali come candidati sicuri. I media non tengono in gran conto la loro parola. Intanto Roberto Gualtieri è sparito". Così, su Twiitter, Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma. "In questo fantastico mondo della politica italiana, dove si dice una cosa e si dà per scontato che si farà l'opposto, noi continuiamo a lavorare sulle proposte per la Capitale. A parole i cittadini hanno sempre chiesto questa politica. Vedremo alle elezioni" aggiunge Calenda. (ANSA).