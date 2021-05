Hong Kong: Joshua Wong, 10 mesi carcere per veglia Tienanmen

PECHINO, 06 MAG - Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del fronte pro-democrazia dell'ex colonia britannica, Wong sta scontando la pena detentiva di 13,5 mesi per un'altra manifestazione non autorizzata relativa alle proteste di massa del 2019. Nell' udienza dello scorso 30 aprile si era dichiarato colpevole rispetto agli ultimi addebiti insieme ai consiglieri distrettuali Lester Shum (condannato a 6 mesi di carcere), Tiffany Yuen e Jannelle Leung (4 mesi per entrambe). (ANSA).