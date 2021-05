Furgone perde una lamiera che colpisce auto, muore una donna

RAVENNA, 05 MAG - Una donna di 71 anni è morta in un incidente stradale, nel pomeriggio a ridosso di Alfonsine, nel Ravennate. Secondo quanto finora ricostruito, la donna viaggiava sull'Adriatica assieme al marito 77enne a bordo di una vettura quando, verso le 17.30, un furgone che li precedeva ha perso alcune lamiere per poi allontanarsi: il conseguente impatto di uno dei pezzi con il parabrezza della vettura si è rivelato letale per la 71enne mentre il marito è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena (non sarebbe in pericolo di vita). Il conducente del furgone e un uomo che viaggiava con lui, sono stati poi rintracciati e portati in caserma dai carabinieri per accertamenti: bisogna capire se si fossero resi conto o meno dell'accaduto. (ANSA).