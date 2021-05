House of the Dragon, nel 2022 su Sky e Now

ROMA, 05 MAG - L'attesissimo ritorno a Westeros si fa un po' più vicino con le prime foto ufficiali dal set, appena rilasciate da Hbo, di House of the Dragon, il primo spin-off del Trono di Spade atteso al debutto su Sky e NOW in contemporanea con la messa in onda americana nel 2022. Basata sul romanzo di George R. R. Martin "Fuoco e sangue" e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie madre, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen. Nelle foto, alcuni fra i protagonisti della nuova serie: Emma D'Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen: primogenita del re Viserys, cavaliere di draghi di Valyria purosangue. I più direbbero che Rhaenyra è nata con tutto ciò che potrebbe desiderare… ma non è nata uomo. Matt Smith è il Principe Daemon Targaryen: fratello minore del Re Viserys ed erede al trono. Guerriero senza pari e cavaliere di draghi, Daemon ha il vero sangue di drago. Ma si dice che ogni volta che un Targaryen viene al mondo, gli dei lancino una moneta… Steve Toussaint è Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake": Lord di Casa Velaryon, una stirpe di Valyria antica almeno quanto Casa Targaryen. Come "The Sea Snake," il più famoso avventuriero mai andato per mari nella storia di Westeros, Lord Corlys è più ricco dei Lannister e rivendica di possedere la flotta più grande al mondo. Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower: figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, è la donna più avvenente di tutti i Sette Regni. È cresciuta nel Red Keep, la cerchia di persone più vicine al Re. Ha grazia cortese e spiccato acume politico. Rhys Ifans è Otto Hightower: Primo Cavaliere del Re, Ser Otto è leale servo del Re e del suo regno. Secondo lui, la più grande minaccia al regno è Daemon, il fratello del Re, e la sua posizione di erede al trono. (ANSA).