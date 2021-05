Covid:Pd,riapertura centri commerciali possibile in week end

ROMA, 05 MAG - "Credo che sia possibile ragionare di riaprire in sicurezza i centri commerciali nel week end. I protocolli di sicurezza ci sono, i centri commerciali possono farli rispettare. Le istanze di chi impiega in tutta Italia quasi un milione di lavoratrici e lavoratori e che ha sofferto un calo drastico del fatturato vanno ascoltate e valutate in relazione ai dati della pandemia e all'andamento della curva dei contagi". Lo dice il senatore del Pd Stefano Collina, vicepresidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, che continua: "auspichiamo dunque che il governo possa prendere in considerazione a breve la riapertura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi, stabilendo un calendario certo per il riavvio delle attività ". (ANSA).