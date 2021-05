Dl Sostegni: al via esame Senato, ipotesi domani fiducia

ROMA, 05 MAG - E' iniziata al Senato la discussione sul Dl Sostegni, approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama. In base a quanto si apprende da fonti parlamentari, domani potrebbe essere posta la fiducia, che verrebbe quindi votata in giornata. Il provvedimento, che scade il 21 maggio, passerà poi a Montecitorio: in Aula è atteso il 12 maggio. La prima a prendere la parola in Aula a Palazzo Madama è stata Roberta Toffanini (Fi), relatrice dl provvedimento insieme a Daniele Manca (Pd). (ANSA).