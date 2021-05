Omofobia: Zan, Fedez? Me lo sono perso, ero a cena

ROMA, 05 MAG - Se ho seguito l'intervento di Fedez al Primo maggio? "Sapevo che ci sarebbe stato perché l'avevo letto sui giornali, solo che ero a cena con dei cari amici e l'ho visto successivamente. E' stato comunque emozionante". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato Pd e promotore dell'omonimo Ddl Alessandro Zan, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Come mai non ha seguito un intervento così ispirato dal suo Ddl? "Non sapevo" che Fedez "parlasse alle 21.20, pensavo lo avrebbe fatto prima. L'avevo seguito prima che salisse sul palco ma poi avevo questo appuntamento e non potevo dare buca". Politica e diritti a parte, a lei piace la musica di Fedez? "Si, mi piace molto la canzone che ha presentato a Sanremo con Francesca Michielin". (ANSA).