Lodovica Comello smentisce la conduzione di X Factor

ROMA, 05 MAG - "In questi giorni sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo X Factor, volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre X Factor perché sono impegnata a fare altre cose, ad esempio... a prendermi cura del mio aspetto!". Con queste parole Lodovica Comello smentisce ironicamente dal suo account Instagram le indiscrezioni sempre più insistenti che nelle ultime ore la vedevano alla guida dell'edizione 2021 del talent di Sky Uno. Per fugare ogni dubbio l'attrice e conduttrice friulana ha indossato un "filtro volumizzante" nel quale appariva con i connotati visibilmente alterati e un forte accento spagnolo, confermando anche in questa occasione il suo inconfondibile tono ironico e irriverente che ha conquistato negli anni la sua numerosissima fanbase (oltre 2,4 milioni di follower su instagram) e non solo. (ANSA).