George Clooney, 60 anni dallo star system all'impegno

ROMA, 05 MAG - Compie 60 anni il 6 maggio George Clooney, il giovane rubacuori "Doug" Ross di "E.R.", lo spavaldo malandrino di "Ocean's Eleven", l'atletico agente segreto di "Syriana", il felpato testimonial del caffè globale. Nato a Lexington nel 1961, fu 'bocciato' al provino per "Thelma e Louise": Ridley Scott lo convocò ben 5 volte ma alla fine diede la parte all'altrettanto sconosciuto Brad Pitt. Ironia della sorte, da allora i due sono rimasti i migliori amici e in coppia garantiscono in partenza il successo di un film. Il vero colpo di fortuna arriva invece nel 1994 ed è la serie tv della NBC "E.R. - medici in prima linea" che proseguirà con audience mondiale per 15 stagioni fino al 1999. La scrittura è di Michael Crichton, medico e scrittore, autentico Re Mida del box office e qui autobiografico nel rievocare la vita quotidiana di una Emergency Room di Chicago. Clooney, fedele al suo personaggio dalla prima all'ultima stagione, ne esce con la qualifica di "uomo più sexy del mondo" (per la rivista People), una strada spianata per Hollywood, dove nel frattempo è diventato amico e socio di Steven Soderbergh. I due progettano insieme prima "Out of Sight" (1996) e poi "Ocean's Eleven" (2001) sbancando il box office. Alla fine degli anni '90 ha recitato in titoli mainstream come "Batman & Robin" e film per cinefili come quelli ideati insieme ai Fratelli Cohen ("Fratello dove sei?", 2000), con il guru americano Terrence Malick ("La sottile linea rossa") e ha fatto coppia sullo schermo con Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. Nel 2013 comincia a frequentare la bella avvocatessa Amal Alamuddin che sposerà nel 2014 (officiante italiano Walter Veltroni) e con cui nel 2017 ha avuto due gemelli. Una coppia che ha sempre fatto sognare Hollywood e non solo: il fascino di George e Amal ha spinto alcuni a ipotizzare anche una loro scalata alla Casa Bianca, visto il loro impegno sul fronte sociale e politico. Clooney si è schierato a più riprese con Hillary Clinton e contro Donald Trump, Alamuddin è in campo in nome dei diritti umani. (ANSA).