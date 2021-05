Totocalcio compie 75 anni, e si prepara a cambiare veste

ROMA, 05 MAG - Il 5 maggio del 1946 nacque per la prima volta la schedina Sisal, che due anni dopo - nel 1948 - avrebbe cambiato nome in Totocalcio, acronimo di Totalizzatore calcistico. Il mitico gioco a premi simbolo di generazioni passate compie oggi 75 anni e, per festeggiare, si prepara a rifarsi il look già dalla prossima stagione. Il concorso, come riporta Agipronews, venne ideato da Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo. In principio le partite da pronosticare erano 12 - e veniva premiato chi indovinava almeno 11 risultati - per salire a 13 dalla stagione 1950-51 e a 14 dal 2003. Con il prossimo campionato la schedina cambierà pelle, prevedendo Monopoli lo svolgimento del concorso su sei tipologie di pronostico: oltre al 13, si vincerà anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri. (ANSA).