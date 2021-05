Covid: Boschi, turismo può ripartire

ROMA, 05 MAG - "Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio Green Pass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arriva dall'estero. Grazie al premier Draghi e a tutte le persone a lavoro per garantire soggiorni in sicurezza. Quest'estate riscopriamo i tesori d'Italia!". Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva (ANSA).