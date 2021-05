Csm: pm Storari indagato a Roma, pronto a chiarire sabato

MILANO, 04 MAG - Per il caso dei verbali degli interrogatori resi ai pm milanesi dall'avvocato Piero Amara, che riguardano la presunta loggia segreta Ungheria, il pm di Milano Paolo Storari è indagato dalla Procura di Roma, come atto dovuto, per rivelazione del segreto d'ufficio. Storari, da quanto appende l'ANSA, ha ricevuto un invito a comparire per sabato prossimo ed è pronto a spiegare e a difendere la decisione presa nell'aprile 2020 di consegnare quelle carte 'secretate' all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo per autotutelarsi ritenendo che i vertici del suo ufficio stessero insabbiando le indagini sulle rivelazioni del legale. (ANSA).