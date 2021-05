Biden, entro il 4 luglio il 70% degli americani vaccinati

WASHINGTON, MAY 4 - Joe Biden annuncerà a breve come nuovo target la vaccinazione del 70% degli americani adulti entro il 4 luglio, per l'Independence Day. Lo rende noto la Casa Bianca. Si tratta di 160 milioni di americani pienamente immunizzati. Raggiungere questo duplice obiettivo per il 4 luglio "cambierà in modo significativo il modo in cui gli americani trascorreranno l'estate", ha sottolineato un dirigente dell'amministrazione. "Ci saranno molte meno restrizioni sanitarie", ha aggiunto. (ANSA).