Italia-Algeria:colloquio tra Draghi e il presidente Tebboune

ROMA, 04 MAG - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Al centro dei colloqui il partenariato strategico italo-algerino, anche nella prospettiva del percorso di riforme in corso in Algeria, e i prossimi appuntamenti istituzionali dell'agenda bilaterale e multilaterale. Sono state affrontate anche le crisi regionali, con particolare attenzione per la situazione in Libia e nel Sahel. (ANSA).