Brasile:assalta asilo con machete, morti 2 bimbi e maestra

ROMA, 04 MAG - Un uomo armato di machete oggi è entrato in un asilo nido comunale a Saudades, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, colpendo bambini e adulti. Lo ha riferito la polizia militare ai media locali. Sono confermati almeno tre morti: due bambini e una maestra; un'altra è gravemente ferita. L'assalitore è stato arrestato sul posto. Secondo le forze dell'ordine, l'attacco è avvenuto presso un centro per l'educazione della prima infanzia, destinato a bambini fino a 3 anni. L'aggressore è entrato nell'edificio ed ha "colpito con un'arma simile a un machete" maestre e alunni. E' stato arrestato sul posto e condotto in ospedale, hanno aggiunto. "Una delle insegnanti è viva, in gravi condizioni, un'altra insegnante e due alunni morti confermati", ha scritto la polizia in una nota, precisando che si sta indagando. (ANSA).