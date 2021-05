Disabilità: Stefani, il green sarà la vera rivoluzione

ROMA, 04 MAG - "L'Italia per le persone con disabilità ha un sistema normativo che viene considerato a livello europeo ed internazionale all'avanguardia. Siamo molto bravi però c'è ancora molto da fare su alcuni impianti normativi per rendere effettivo il progetto individuale di vita. La vera rivoluzione è il green e si avrà quando le aziende per essere cool, come si usa dire a nostri tempi, non solo daranno lavoro alle persone con disabilità ma creeranno il lavoro per le persone con disabilità. Sarà una sorta di bollino blu per le aziende e da quel momento si potrà dire che avremo una società" dove le persone con disabilità ne faranno parte "a pieno titolo". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Erika Stefani intervenendo a Unomattina su Rai 1. (ANSA).