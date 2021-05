Covid: Draghi, Italia è pronta a ridare benvenuto al mondo

ROMA, 04 MAG - "Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati, e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana del G20. E' un incontro simbolico. Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l'Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo". Lo dice il premier Mario Draghi alla conferenza stampa dopo la ministeriale del G20 sul Turismo. "Non ho dubbi che il turismo in Italia riemergerà più forte di prima", aggiunge. (ANSA).