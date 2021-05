Fosca Innocenti, al via le riprese della fiction con Incontrada

ROMA, 04 MAG - Sono iniziate a Roma le riprese della nuova serie tv 'Fosca Innocenti' (titolo internazionale 'Fosca - A Tuscan policewoman'), che segna il ritorno di Vanessa Incontrada su Canale 5. Diretta da Fabrizio Costa, è una produzione di Banijay Studios Italy, società guidata dal ceo Paolo Bassetti e dall'Head of Drama Massimo Del Frate, per Mediase. Successivamente il set si sposterà ad Arezzo, ambientazione della storia. Tra realismo poliziesco e commedia sentimentale, Incontrada è Fosca Innocenti, vicequestore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Vive in un casolare di campagna ereditato dal padre e circondato da campi di girasole, ama andare a cavallo, ma, soprattutto, ha un gran fiuto, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi casi. Il punto debole di Fosca è il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell'enoteca vicina al commissariato. Tra loro è veramente solo amicizia o c'è qualcosa di più? La decisione di Cosimo di partire per New York rimetterà tutto improvvisamente in discussione 'Fosca Innocenti' è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Dido Castelli e Graziano Diana. (ANSA).