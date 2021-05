Madre Vannini porta fiori a figlio, tragedia senza vincitori

ROMA, 04 MAG - "In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti ed il primo proprio Marco". E' quanto afferma la signora Marina Conte madre di Marco Vannini, tramite il suo legale Celestino Gnazi. Questa mattina la mamma e il papà del ventenne morto nel 2015 a Ladispoli si sono recati presso il cimitero di Cerveteri per portare fiori sulla tomba del ragazzo. Un gesto annunciato ieri dopo che la Cassazione ha ribadito la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli e quella a 9 anni e 4 mesi inflitta ai due figli di Ciontoli, Martina (all'epoca fidanzata di Marco) e Federico e alla moglie Maria Pezzillo. (ANSA).