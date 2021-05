Covid:FdI, risolviamo problemi senza allenze contro natura

ROMA, 04 MAG - "Speriamo che questo governo cominci ad affrontare in maniera corretta tutti i problemi" e "in particolare quello dell'Italia divisa tra chi prende lo stipendio a fine mese e chi no. Commercianti, operatori del turismo non hanno mai chiesto granchè allo Stato e hanno dato dato. Bisogna ragionare di interventi che possano alleviare le loro sofferenze. Non sappiamo se sarà approvato il testo Zucconi - noi speriamo di sì - per noi è importante la soluzione di questi problemi. E' il dovere di un'opposizione propositiva che dimostra un'altra volta che non bisogna andare a prendere le poltrone di governo, alleandosi magari contro-natura". Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida durante la presentazione della proposta di legge sulla rinegoziazione degli affitti. (ANSA).