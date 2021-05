Editoria: Lorusso (Fnsi),niente libertà senza dignità lavoro

ROMA, 03 MAG - "Non si può parlare di libertà di stampa se non si parla di dignità e diritti sul lavoro". Lo ha detto Raffaele Lorusso, segretario della Fnsi, al termine dell'incontro a Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico in occasione della Giornata internazionale sulla libertà di stampa. Lo Russo, ringraziando Fico per la sua "attenzione ai temi dell'informazione", ha sottolineato ai cronisti il fatto che il Pnrr "non abbia posto il tema dell'informazione. Ci saremmo aspettati vi fosse e sarebbe un'occasione perduta se in una fase di rilancio del Paese non si rilanciasse anche l'informazione. Se qualcuno pensa che la soluzione di tutto sia trovare dei soldi per finanziare i prepensionamementi dei giornalisti non ha proprio capito nulla...". (ANSA).