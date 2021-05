Migranti: Meloni, delirante idea accoglierne 1 milione

ROMA, 03 MAG - "Piano nascite? Incentivi per la natalità? Ma no, per l'idolo dei radical chic Saviano per ripopolare il Sud bisogna accogliere un milione di immigrati. Delirante". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando le dichiarazioni rilasciate da Saviano in un'intervista al quotidiano francese 'Liberation'. (ANSA).